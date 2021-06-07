Члени королівської родини публічно привітали принца Гаррі та Меган Маркл з народженням донечки Лілібет Діани. Вони зазначили, що перебувають в захваті від цієї новини.

На офіційних сторінках у соціальних мережах представник Королеви Єлизавети II оприлюднив фото з весілля Меган та Гаррі, яке доповнив зворушливим привітанням.

– Вітаємо герцога та герцогиню Сассекську з народженням Лілібет Діани! Королева, принц Уельський і герцогиня Корнуольська, герцог і герцогиня Кембриджські в захваті від цієї новини. Лілібет – 11-а правнучка Її Величності, – зазначив представник Букінгемського палацу.

Кейт Міддлтон і принц Вільям також привітали герцогів та їхнього первістка Арчі з поповненням у родині.

– Ми всі в захваті від радісної новини про народження дитини Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі, – написали герцоги Кембриджські.

Крім цього, до побажань приєдналися Принц Чарльз і герцогиня Камілла.

– Вітаємо Гаррі, Меган та Арчі з появою немовляти Лілібет Діани. Бажаємо їм усього найкращого в цей час, – написали герцоги.

Принц Гаррі і Меган Маркл стали батьками

Герцоги Сассекські Гаррі та Меган стали батьками вдруге. Радісну новину подружжя повідомило у неділю, 6 червня.

Хоча дівчинка народилася в п’ятницю, 4 червня, в лікарні Санта-Барбара, штат Каліфорнія. Меган та Гаррі назвали дочку на честь королеви Єлизавети II.

Фото: Sussexroyal