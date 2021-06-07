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Євгенія Шапоренко |

На одному перехресті: Jerry Heil опублікувала фото з Юлією Мендель

Jerry Heil

Популярна українська співачка Jerry Heil опублікувала фото з колишнім прес-секретарем президента України Юлією Мендель.

Знімок артистка виклала в Instagram Stories.

На знімку Мендель і Jerry Heil позують за столом з чашками в руках.

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– Перетнулися з Юлією Мендель на одному перехресті, – підписала фото Jerry Heil.

На одному перехресті: Jerry Heil опублікувала фото з Юлією Мендель
На одному перехресті: Jerry Heil опублікувала фото з Юлією Мендель
На одному перехресті: Jerry Heil опублікувала фото з Юлією Мендель / 1 фотография

Jerry Heil презентувала новий альбом

На початку квітня Jerry Heil презентувала альбом під назвою #Особисте. До ЕР виконавиці увійшло шість треків, які об’єднані інтимною тематикою.

Також артистка представила шість відео та розповіла про кожен трек.

Фото: Jerry Heil

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