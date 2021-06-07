Популярна українська співачка Jerry Heil опублікувала фото з колишнім прес-секретарем президента України Юлією Мендель.
Знімок артистка виклала в Instagram Stories.
На знімку Мендель і Jerry Heil позують за столом з чашками в руках.
– Перетнулися з Юлією Мендель на одному перехресті, – підписала фото Jerry Heil.
На одному перехресті: Jerry Heil опублікувала фото з Юлією Мендель / 1 фотография
Jerry Heil презентувала новий альбом
На початку квітня Jerry Heil презентувала альбом під назвою #Особисте. До ЕР виконавиці увійшло шість треків, які об’єднані інтимною тематикою.
Також артистка представила шість відео та розповіла про кожен трек.
Фото: Jerry Heil