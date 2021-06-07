Батько Меган Маркл публічно привітав дочку з поповненням у родині навіть попри те, що вони не спілкуються вже кілька років.

За даними Daily Mail, Томас Маркл зрадів новині про народження Лілібет Діани.

– Я дуже тішуся новині про благополучне і здорове народження моєї нової онуки, і я надсилаю їй і її матері всю мою любов і найкращі побажання, – сказав батько Меган Маркл.

Варто зазначити, що Меган Маркл не бачилася з батьком більше трьох років. Він навіть не був запрошений на її весілля.

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В інтерв’ю Опрі Вінфрі герцогиня заявила, що батько її зрадив, тому вона не хоче з ним спілкуватися.

Крім цього, Томас Маркл жодного разу не бачив первістка Гаррі та Меган – дворічного Арчі.

Королівська родина привітала Гаррі та Меган

Раніше королівська родина привітала принца Гаррі та Меган Маркл з народженням донечки. Вони зазначили, що перебувають в захваті від цієї новини.

Королева Єлизавета II особливо тішиться, оскільки на світ з’явилася її 11-а правнучка.