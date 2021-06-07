Ратаковскі похизувалася чудовою формою у бікіні після пологів

Американська супермодель та актриса Емілі Ратаковскі оприлюднила низку фото з відпустки зі своїм первістком. До речі, пройшло не так багато часу після пологів, а модель уже у чудовій фізичній формі.
На першій серії знімків в Instagram Ратаковскі позує в роздільному купальнику на зав’язках яскраво-оранжевого кольору з блакитними вставками. Новонародженого сина вона також одягла в шорти такого самого забарвлення.
– Напередодні дня народження з омріяним партнером у відпустці, – підписала фото модель.
На другій серії знімків модель з’явилася в оранжевій спідниці та яскравому топі зі стразами.
Варто зазначити, що Ратаковсі не так давно народила свого первістка, а вже перебуває у чудовій фізичній формі.
Емілі Ратаковскі народила первістка
Американська модель та акторка Емілі Ратаковскі народила первістка 8 березня.
В Instagram вона поділилася фото, на якому тримає новонароджене немовля на руках та годує його грудьми. Модель розповіла, що сина назвала Сильвестр Аполло.
Емілі Ратаковскі заміжня за продюсером та актором Себастьяном Біра-Макклардом. Пара одружилася у 2018 році. Вони організували таємну церемонію, куди запросили лише найближчих друзів.