Ратаковскі похизувалася чудовою формою у бікіні після пологів

Американська супермодель та актриса Емілі Ратаковскі оприлюднила низку фото з відпустки зі своїм первістком. До речі, пройшло не так багато часу після пологів, а модель уже у чудовій фізичній формі.

На першій серії знімків в Instagram Ратаковскі позує в роздільному купальнику на зав’язках яскраво-оранжевого кольору з блакитними вставками. Новонародженого сина вона також одягла в шорти такого самого забарвлення.

– Напередодні дня народження з омріяним партнером у відпустці, – підписала фото модель.

На другій серії знімків модель з’явилася в оранжевій спідниці та яскравому топі зі стразами.

Варто зазначити, що Ратаковсі не так давно народила свого первістка, а вже перебуває у чудовій фізичній формі.