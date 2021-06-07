Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч в ексклюзивному інтерв’ю розповіла про особисте життя, роботу та очікування від проекту.

– Кого Ви вважаєте своїм героєм?

– Якщо брати родину, то мої герої – це мої батьки. У них було складне життя, але вони залишилися щирими та люблячими людьми. Якщо брати кіно, то в дитинстві мені подобався Супермен. А якщо брати чоловічий образ, то мені імпонує Бредлі Купер і всі частини фільму Вечірка в Лас-Вегасі з ним.

– Назвіть одне будь-яке місце, в якому Ви могли б жити.

– Я можу жити де завгодно, якщо є моя робота та мої люди. Я не змогла б вижити без італійської пасти – це моя улюблена страва. Мені говорили, що я схожа на італійку, і це не просто так. За татовою лінією в роду вони є, але зв’язок загублений.

– Скільки разів Ви були в Італії?

– В Італії я була багато разів, і ця країна мені дуже подобається. Колись ми з моєю рідною сестрою Юлею пройшли 18 км пішки, щоб потрапити в дуже класну таверну зі справжньою італійською їжею – це в старовиному районі Рима. Це було незабутньо. Взагалі мені здається, що українці та італійці схожі за темпераментом.

– Чого Ви найбільше боїтеся?

– Тарганів і павуків боюся з дитинства. У 10 років я ховалася в шафі від богомола.

– Який сімейний відпочинок найулюбленіший?

– Мені дуже подобається подорожувати з батьками, але на жаль, ще не було можливості зібрати їх разом. Маму я брала в Таїланд, з татом десь далеко не відпочивали.

– Коли закінчиться карантин, і коли в мене буде вільний графік, думаю, що це буде восени, я дуже хочу повезти батьків у Рим, Флоренцію та кудись ближче до моря. Також я їздила на Шрі-Ланку, але не скажу, що це моя країна. А от Індонезія та Балі останнім часом мені сподобалися більше, ніж Таїланд, – сказала Злата.

– Що б Ви хотіли у собі змінити?

– Я нічого не хотіла б міняти, хіба що мати ще більше мотивації та менше ліні для втілення своїх цілей. Постійно собі кажу, що потрібно працювати ще більше.

– Що Вас може найбільше розлютити?

– Востаннє мене дуже сильно розлютили організатори, які не виконали технічні роботи. Уперше за всю свою творчу історію я зателефонувала їм та сказала, що не вийду на сцену, якщо нічого не зміниться.

– Який у Вас райдер?

– У нас є побутовий райдер і технічний. Побутовий – дуже простий. Я не вживаю м’яса та рідко молочні продукти, тож у мене зазвичай морква, огірки, зелений чай, горішки, сухофрукти. Коли організатори дуже стараються, то роблять рослинне молоко або привозять вегетаріанські ласощі.

– Що Вам найбільше подобається у вашій роботі?

– Найбільше подобається обмін емоціями з глядачами. Гастролі та концерти – це найулюбленіше в моїй професії.

– Що Вам не подобається у вашій роботі?

– Є моменти, коли я втомлююся. Найскладніше для артиста – це постійно бути в тонусі, але в шоу-бізнесі немає слабаків. А ще – я постійно в процесі навчання.

– Зовсім скоро розпочнуться зйомки Холостячки. Як Ви почуваєтеся в цьому статусі?

– Я переживаю та думаю про початок проекту щодня. Думаю про те, як це все буде проходити. Йду на шоу з однією думкою – знайти людину своєї мрії, свою другу половинку.

– Який чоловік для Вас ідеальний?

– Він точно не повинен бути ідеальним. Мені подобається в чоловіках почуття гумору, інтелект, любов до своїх батьків, подорожей та життя.

– Боїтеся початку проекту і того, що очікування можуть не збігтися з реальністю?

– З одного боку, є побоювання, що раптом там не буде того самого. З іншого – я довіряю команді, яка добирає учасників. Я не бачила жодного хлопця, все тримають у таємниці.

– Уже обрали вбрання для першої вечірки?

– Я бачила вже ескіз і наряд. Можу сказати, що це буде дуже гарна сукня з трендовими елементами. І вона не червона.

– Вірите в кохання?

– Кохання та музика – це те, у що я вірю. Все може змінюватися з часом, але ці поняття вічні.

Другий сезон Холостячки

Наприкінці квітня стало відомо, що головною героїнею 2 сезону Холостячки стане Злата Огнєвіч. Співачка вирішила спробувати щастя та знайти другу половинку.

Новій Холостячці важливо, щоб чоловік не тільки поділяв із нею такі цінності як любов до дітей і своєї сім’ї, а й приймав її професійний розвиток.

2 сезон романтичного реаліті Холостячка на СТБ вийде на екрани вже восени.

Фото: прес-служба Злати Огнєвіч