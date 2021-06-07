Зірка серіалу Татові дочки, актриса Дарина Мельникова повідомила, що розлучається з чоловіком актором Артуром Смоляніновим.

Про це розповіла актриса Дарина Мельникова в одному з останніх інтерв’ю.

На питання журналіста про те, чи ревнує вона Артура до професії, актриса зазначила, що вони один одного вже взагалі не ревнують.

Однак Дарина підкреслила, що вони з чоловіком розлучаються на позитивній ноті, бо у них двоє спільних дітей.

– Так склались обставини. Але ми в будь-якому разі залишаємося партнерами і батьками наших дітей. У нас був класний досвід. Ми розійшлися друзями. Про те, що там було всередині, ми з Артуром не вважаємо за потрібне розповідати, – додала Мельникова.

Даша Мельникова та Артур Смольянінов одружилися в серпні 2013 року. Через два роки Дарина завагітніла і народила первістка, сина Артура. У 2018 році в акторів народився син Марк.

Андре Тан і Аліна Харечко розлучилися

Український дизайнер Андре Тан розлучився з дружиною Аліною Харечко. Екс-подружжя розповіло, що вони залишилися хорошими друзями.

Кутюр’є наголосив, що кохання пройшло в них обох, але залишилася дружба, повага та вдячність.

Джерело: fametime.tv

Фото: Дарина Мельникова