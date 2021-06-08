Принц Гаррі та Меган Маркл підуть у декретну відпустку на п’ять місяців для того, щоб піклуватися про новонароджену дочку Лілібет Діану.

Про плани подружжя розповів журналіст Омід Скобі у програмі Good Morning America.

За його словами, Меган та Гаррі зроблять перерву в роботі над благодійним фондом Archwell. Таким чином, вони хочуть подати приклад іншим родинам.

– Ми так звикли до того, що старші члени королівської сім’ї відразу повертаються до роботи, але Гаррі й Меган подають приклад, вони пропонують брати відпустку з догляду за дитиною до 20 тижнів у Archewell — це буде кілька місяців відпустки для обох, – повідомив журналіст.

Крім цього, Омід Скобі додав, що вибір імені для доньки Гаррі та Меган може позитивно вплинути на їхні стосунки з королевою Єлизаветою II.

Принц Гаррі просив благословення у Єлизавети ІІ

Принц Гаррі просив благословення у королеви Єлизавети II, перш ніж назвати свою новонароджену доньку на її честь – Лілібет Діаною.

За даними інсайдерів, герцог Сассекський дуже любить та поважає свою бабусю, тому він вирішив не нехтувати королівськими традиціями.

Джерело: The Daily Mail

Фото: Sussexroyal