Аліна Гросу у свій 26-й день народження опублікувала в Instagram зворушливе відео та згадала найголовніші досягнення.

На честь свята Аліна подякувала минулому року за всі прекрасні моменти. Артистка згадала, що встигла випустити новий альбом, зняти кілька кліпів і взяти участь у восьми фільмах, а також отримала кілька премій. Та найбільшим здобутком співачка вважає особисте життя.

– Найголовніше, я почала нове особисте життя. Я щаслива! Дякую всім і кожному, хто був поруч зі мною. Я впевнена, що цей рік буде ще крутішим і кращим, – сказала Гросу.

Привітав дівчину і її коханий, російський актор Роман Полянський.

– З днем народження, кохана, – написав Роман у коментарях.

Також він опублікував у своєму Instagram відео з Аліною, на якому пристрасно її поцілував.

– Моє кохання, – лаконічно підписав його Полянський.

Гросу про роман з Полянським

У лютому Аліна Гросу вперше розповіла про роман з Романом Полянським. У той же час вийшов їхній спільний кліп на пісню Полотенце.

Шанувальники зірки довго не могли зрозуміти, які стосунки пов’язують Гросу і Полянського, проте Аліна сказала, що все очевидно.

Фото: Аліна Гросу