Українська виконавиця Настя Каменських заспівала в Сarpool Karaoke разом з блогером YanGo (Яном Гордієнком). Зірка в машині виконала три хіти – Это моя ночь, Ма та Красное вино.

Крім цього, Ян Гордієнко запросив у машину десять прихильників Насті й влаштував їм бліц про творчість NK.

У найнеочікуваніший момент Каменських, яка ховалася на задньому сидінні авто, здивувала фанів своєю присутністю.

Формат Сarpool Karaoke вигадав британський актор Джейм Корден. Він запрошує відомих артистів та співає разом з ними під час подорожі на машині.

Блогер YanGo вирішив спробувати запустити схоже шоу на українському YouTube. Першою учасницею Сarpool Karaoke була співачка Надя Дорофєєва.

Каменських показала фігуру в бікіні

Кілька днів тому Настя Каменських продемонструвала фігуру в бікіні. Зірка оприлюднила ролик, на якому позує без макіяжу в чорно-білому купальнику та з пучком на голові.

У коментарях Настю засипали компліментами, зазначивши, що у неї соковита і натуральна краса.