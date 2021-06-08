Українська співачка Тіна Кароль представить унікальний NFT лот цифрового мистецтва в рамках власного проекту Молода кров. На аукціон буде виставлений цифровий автограф артистки у вигляді її відбитка пальця.

За словами Тіни Кароль, цей лот об’єднує два світи – музичний та токенізований. Вона зазначила, що всі отримані кошти будуть передані на розвиток її музичного проекту – майбутнього україномовного альбому Молода кров.

В альбом увійдуть дуети з молодими виконавцями.

– Місія проекту Молода кров – відкрити для широкої аудиторії нові імена, поповнити каталог української музики та звернути увагу слухачів на українську молоду поп-культуру, – сказала Тіна Кароль.

Вихід альбому приурочений до 30-тої річниці незалежності України.

Варто зазначити, що Тіна Кароль – перший український артист, який представить свій автограф у вигляді відбитка пальця.

Раніше реп-виконавиця Alyona Alyona продала свій трек Galas на NFT-аукціоні за$7,7 тис.

Тіна Кароль представила додаток віртуальної реальності

У квітні Тіна Кароль презентувала перформанс у доповненій реальності. Для того, щоб віртуальна співачка з’явилися поруч, достатньо завантажити додаток Tina Karol в App Store або Google Play.

У додатку артистка з’явилася в образі непокірної кокетки. На ній білий обтислий комбінезон.

Фото: Антон Кулаковський