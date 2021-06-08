Фронтмен гурту Little big Ілля Прусікін розповів, як у них з Софією Таюрською розпочалися стосунки.

Артист сказав, що вони обійшлися без романтичного періоду, оскільки між ними одразу спалахнуло кохання. Також він вважає, що причина їхнього возз’єднання в тому, що ні в кого з них не було особистого життя.

– Ми завжди разом і не набридаємо одне одному, – сказав Прусікін.

За словами співака, вони просто переспали та зрозуміли, як їм добре разом.

– Знаєш, ось буває таке, що по п’яні переспали та зрозуміли, що все класно. Точніше в нас це було не по п’яні, але типу на якійсь вечірці. Не пам’ятаю точно, просто раптово, – сказав Ілля.

Також він в черговий раз наголосив, що Соня ніяк не вплинула на його розлучення з Іриною Смілою та їхні стосунки вже розпочалися після того.

Таюрська підтвердила роман із Прусікіним

Нещодавно стало відомо, що Ілля Прусікін та Софія Таюрська зустрічаються. Дівчина зізналася, що романтичні стосунки в них розпочалися у 2020 році.

Таюрська наголосила, що численні чутки про те, що вона розлучниця, є неправдою.

Фото: Ілля Прусікін