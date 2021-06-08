Принц Гаррі просив благословення у королеви Єлизавети II, перш ніж назвати свою новонароджену доньку на її честь – Лілібет Діаною.

За даними Vanity Fair, герцог Сассекський вирішив дотриматися королівських традицій, оскільки він дуже поважає свою бабусю.

– Він дуже любить і поважає свою бабусю. Для Гаррі ці два імені дуже важливі й значущі, – сказав друг Гаррі.

Лілібет – це сімейне прізвисько королеви Єлизавети II. Саме так її називали найближчі члени родини.

Варто зазначити, що Єлизавета залишила на труні принца Філіпа записку, яку підписала прізвиськом Лілібет.

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Друге ім’я дочка Гаррі та Меган отримала на честь покійної принцеси Уельської.

Яке місце у черзі на трон посіла дочка Гаррі та Меган

Новонароджена дочка Гаррі та Меган Маркл посіла восьме місце у черзі на британський королівський престол.

Лілібет Діана розташувалася у списку відразу за своїм старшим братом Арчі. Таким чином вона посунула принца Ендрю на 9-те місце.

Джерело: Vanity Fair