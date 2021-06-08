Українська співачка Слава Камінська поділилася відвертим знімком, на якому постала топлес.

Артистка поїхала на відпочинок до Туреччини та вже порадувала своїх шанувальників ефектним фото. На знімку Слава зображена на балконі номера на тлі міста Бодрум.

Співачка продемонструвала свою фігуру та постала топлес, прикривши груди руками.

– Доброго ранку, – підписала знімок Камінська.

Підписники співачки – у захваті від її підтягнутих форм.

Вогонь, розбурхала весь готель.

Гарна та зовсім не вульгарно.

Та ти виявляється пустунка.

Я б сказав, СЛАВний ранок. – Пишуть шанувальники артистки.

Слава Камінська випустила новий трек

Колишня солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала новий трек Slava Bogu. Це друга сольна пісня виконавиці.

У новій композиції зірка співає про розставання та особисту свободу.

Фото: Слава Камінська