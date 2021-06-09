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Каріна Зуєва |

Армі Гаммер відправився у рехаб після звинувачень у секс-канібалізмі

Арми Хаммер

Американський актор Армі Гаммер лікується у реабілітаційному центрі Флориди від алкоголізму, наркозалежності та сексуальних проблем.

За даними іноЗМІ, актор перебуває у рехабі з травня. Таке рішення було ухвалено після того, як у січні Гаммера звинуватили в секс-канібалізмі.

Він також попросив допомоги у своєї екс-дружини Елізабет Чемберс. Гаммер пообіцяв їй залишитися у рехабі, допоки повністю не вилікується.

Адвокат актора та Елізабет поки ніяк не прокоментували ситуацію.

Армі Гаммера звинуватили у зґвалтуванні

У березні Армі Гаммера звинуватили у зґвалтуванні жінки, яке сталося в 2017 році. 24-річна Еффі стверджує, що актор використовував тактику маніпуляції для того, щоб контролювати її.

За її словами, з часом він ставав більш грубим. Дівчина звинуватила Гаммера в жорстокому поводженні з нею морально, емоційно та сексуально.

Адвокат Армі Ендрю Бреттлер відкинув звинувачення.

Джерело: Vanity Fair

Фото: Getty Images

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