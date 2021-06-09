Брат Аріани Гранде заручився з бойфрендом

Старший брат американської співачки Аріани Гранде Френкі заручився зі своїм бойфрендом актором Хейлом Леоном.

Церемонія відбулася у Лос-Анджелесі у колі найближчих друзів та родичів пари. Френкі Гранде самостійно організував заручини за допомогою віртуальної реальності.

Таким чином він вирішив влаштувати сюрприз для Хейла Леона, який від самого початку ні про що не здогадувався.

Френкі запросив бойфренда на святкування четвертої річниці свого тверезого способу життя, а потім зробив йому пропозицію руки та серця.

– Це був такий прекрасний момент. Хейл був дуже здивований, і ми обидва почали плакати від радості. Я працював над тим, щоб зробити йому пропозицію у віртуальній реальності понад рік, і це було так захоплююче для нас обох,- поділився Френкі.

Відомо, що пара познайомилася у 2019 році в одному з танцювальних барів Лос-Анджелесу. За словами Френкі, батьки і близькі родичі добре ставляться до їхнього роману.

Аріана Гранде вийшла заміж

15 травня 2021 року Аріана Гранде вийшла заміж за агента з нерухомості Далтона Гомеса. За словами інсайдерів, весільна церемонія виконавиці була невеличкою та інтимною.

Для важливої події Аріана обрала атласну сукню по фігурі від відомого модельєра Віри Вонг. Волосся артистка зібрала у високий хвіст, а образ доповнила діамантовими сережками.

Фото: Френкі Гранде