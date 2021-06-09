Український телеведучий Микита Добринін подарував дружині Даші Квітковій автомобіль перед народженням первістка.

На особистій сторінці в Instagram Даша продемонструвала, як подружжя забирає Mercedes-Benz GLE 2021 року з салону. Автомобіль готували на замовлення протягом семи місяців.

Квіткова обрала авто чорного кольору, яке коштує понад 2 млн грн.

Варто зазначити, що Даша перебуває на восьмому місяці вагітності. І вже в липні 2021 року на світ з’явиться син подружжя.

Микита Добринін також оприлюднив відео з автосалону та подякував дружині за те, що вона робить його щасливим.

– Нарешті твоя чорна ракета вже тут. Вітаю, крихітко. Дякую за щастя, яке даруєш мені, і чудо, яке створюєш всередині, – зворушливо написав Добринін.

Микита Добринін розповів про перший шлюб

Телеведучий Микита Добринін розповів про перший шлюб, а також поділився, як готується до майбутнього поповнення в родині.

Микита згадав, що його шлюб з ведучою Євгенією Головіною тривав чотири роки. За словами Добриніна, саме вік та відсутність досвіду стали причинами розлучення.

Фото: Даша Квіткова