Філіпа Кіркорова запідозрили у використанні фотошопу

Російський співак Філіп Кіркоров оголив торс у Дубаї на тлі готелю. Артист поділився фотографією в плавках, проте його запідозрили у використанні фотошопу.

Виконавець рідко демонструє свою фігуру без одягу, тому його новий знімок розглядали особливо уважно. Так, можна помітити, що фасад готелю Бурдж Аль Араб, на тлі якого позував Кіркоров, з’їхав.

Крім того, фотограф співака Юрій Муравйов поділився аналогічним фото, і якщо порівнювати з ним, використання фотошопу помітно ще більше.

Але і це ще не все, фанати Філіпа помітили його на пляжі та почали знімати відео, яким поділилися з одним із Telegram-каналів. На ньому чітко видно нинішню форму артиста, яка значно відрізняється від фото.

Не всі підписники помітили редагування фото та навіть похвалили артиста за форму та зазначили те, що він схуд.

– Просто люблю життя. А ще, життя після 50-ти тільки починається, – відповів Кіркоров на похвалу своєї фігури в Instagram.

Подробиці скандалу Крапівіної з Кіркоровим

Після того, як у Москві пройшла музична премія Муз-ТВ 2021 між Філіпом Кіркоровим і Нателлою Крапівіною вибухнув скандал.

Екс-продюсер Світлани Лободи обурилася неоднозначною появою Філіпа на червоній доріжці премії, а також розкритикувала сам захід. Подробиці скандалу Крапівіної та Кіркорова – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Філіп Кіркоров, Юрій Муравйов