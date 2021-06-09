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Валентина Чорна |

Не могли дочекатися: Гаррі та Меган показали дочку Єлизаветі ІІ по відеозв‘язку

Гарри и Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл показали новонароджену доньку королеві Єлизаветі II по відеозв’язку.

За даними People, герцоги Сассекські були дуже схвильовані і не могли дочекатися слушного моменту, щоб ощасливити королеву новиною про народження правнучки.

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Єлизавета II познайомилася зі своєю правнучкою через кілька днів після її народження.

Гаррі та Меган зателефонували королеві з лікарні, яка знаходиться в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Гаррі та Меган підуть разом підуть у декретну відпустку

Принц Гаррі та Меган підуть у декретну відпустку на п’ять місяців для того, щоб піклуватися про новонароджену дочку Лілібет Діану.

Про це повідомив журналіст Омід Скобі у програмі Good Morning America. Він зазначив, що Меган та Гаррі зроблять перерву в роботі над своїми проектами та благодійним фондом Archwell.

Джерело: People

Фото: Getty Images

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