Принц Гаррі та Меган Маркл показали новонароджену доньку королеві Єлизаветі II по відеозв’язку.
За даними People, герцоги Сассекські були дуже схвильовані і не могли дочекатися слушного моменту, щоб ощасливити королеву новиною про народження правнучки.
Єлизавета II познайомилася зі своєю правнучкою через кілька днів після її народження.
Гаррі та Меган зателефонували королеві з лікарні, яка знаходиться в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.
Гаррі та Меган підуть разом підуть у декретну відпустку
Принц Гаррі та Меган підуть у декретну відпустку на п’ять місяців для того, щоб піклуватися про новонароджену дочку Лілібет Діану.
Про це повідомив журналіст Омід Скобі у програмі Good Morning America. Він зазначив, що Меган та Гаррі зроблять перерву в роботі над своїми проектами та благодійним фондом Archwell.
Джерело: People