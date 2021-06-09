Скандал між Нателлою Крапівіною та Філіпом Кіркоровим – подробиці

Продюсер Нателла Крапівіна заявила, що більше не працює зі Світланою Лободою, з якою вони співпрацювали понад 10 років. Ці події відбулися на тлі висловлювань Крапівіної про російську музичну премію Муз-ТВ і появу на ній Філіпа Кіркорова.

Із чого все почалося

4 червня в Москві відбулася Премія Муз-ТВ. Поява Філіпа Кіркорова з блогером Давидом Манукяном на червоній доріжці викликала особливий резонанс. Чоловіки приїхали в кабріолеті у весільних костюмах. Усі їхні дії супроводжували напівроздягнені хлопці спортивної статури.

Продюсера Лободи обурила така неоднозначна поява зірок, тому вона вирішила не мовчати.

– Паноптикум у чистому вигляді. Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики, – написала Крапівіна під одним із фото Кіркорова з Манукяном.

Також Нателла підбила короткі підсумки премії Муз-ТВ 2021 і заявила, що шоу-бізнес вже не той.

– Шоу-бізнес дедалі більше нагадує цирк потвор. Виняток – кілька артистів… У мене найкрутіший артист, який зробив номер, до якого всьому шоу-бізнесу, як Роскосмосу до Ілона Маска, – написала Нателла.

Згодом продюсер сказала, що на премії більше не ходитиме, оскільки не любить, коли їй соромно за інших.

Відповідь Філіпа Кіркорова

У своєму Instagram Філіп розмістив гнівне відео, в якому пройшовся не тільки по Крапівіній, а й по її артисту — Світлані Лободі, звинувативши її в плагіаті номера на премії.

– Дехто уявив собі, що він уже в космосі, але за звичкою плаває в невагомості своїх фекалій… Може, на щастя, що багатьом артистам далеко до вас? Так чесно красти номери та плагіатити їх. Дівчата, там, де ви вчилися, я викладав. У вас так багато агресії, жовчі й отрути, – сказав Кіркоров.

Також він наголосив, що не очікував такого від команди, яка представляє прогресивну артистку.

– Ох, як вам усім відгукнеться. Закон бумеранга ніхто не скасовував. Нателло Крапівіна, ти людина подвійних стандартів, і ти втрачаєш хватку, — звернувся Філіп до продюсера.

Також артист звинуватив Крапівіну в дискримінації, гомофобії, трансфобії, назвавши її минулим століттям.

– Розчленувати мене на шашлики? Образи та погрози в соцмережах. Нателло, тобі явно потрібна людина, яка звірятиме твої пости з етичним кодексом. Бо є грішки, – сказав Кіркоров.

Співак наголосив, що завжди жорстко виступатиме проти будь-якої дискримінації людини і з будь-яким підгрунтям цього.

– Ви все ще повзаєте, як гусениці, та лише доля вирішить, розчавлять вас або з вас вийде метелик. Бажаю, щоб у вас оселилося кохання, – підсумував Філіп.

Також артист не тільки на словах звинуватив Лободу в плагіаті номера на премії Муз-ТВ, а й привів цьому докази, прикріпивши фото та відео американської співачки Бейонсе.

– Потрібно завжди залишатися людиною. Ніхто не має права так висловлюватися, ображати та відправляти інших людей, щоб їх порізали на шашлики! Шкода, що є люди, які підтримують це жорстке цькування. Сподіваюся, що після цього посту всі зрозуміють, що це не нормально, — прокоментував пост Кіркорова Манукян.

Розрив Крапівіної з Лободою

Після такого гнівного посту Філіпа Кіркорова стало відомо, що Нателла Крапівіна йде від Лободи.

– Все нескінченне кінець свій знаходить. Із сьогоднішнього дня (Ред. – 8 червня) я більше не продюсер Світлани Лободи і не хочу мати навіть найменшої причетності до шоу-бізнесу, – сказала Крапівіна.

Світлана Лобода відреагувала на заяву Крапівіної про розрив співпраці стримано – вона просто розмістила допис Крапівіної у сторіз.

Реакція зірок

Деяких із зірок шокувало те, що Нателла й Світлана розривають свій договір.

Підтримали продюсера співачка Наташа Корольова, виконавці Андрій Грізлі, Ігор Синяк, Сабір Ахмедов, телеведуча Ксенія Собчак і головний редактор Esquire Сергій Мінаєв.

Подробиці скандалу Крапівіної з Кіркоровим: чому Лобода лишилася без продюсера / 6 фотографий

Вранці Крапівіна закрила свою сторінку в Instagram, але через деякий час відкрила її знову. В описі профілю більше немає згадки про співпрацю з Лободою.

Фото: Нателла Крапівіна, Філіп Кіркоров