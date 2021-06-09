Скандал між Нателлою Крапівіною та Філіпом Кіркоровим – подробиці

Продюсер Нателла Крапівіна заявила, що більше не працює зі Світланою Лободою, з якою вони співпрацювали понад 10 років. Ці події відбулися на тлі висловлювань Крапівіної про російську музичну премію Муз-ТВ і появу на ній Філіпа Кіркорова.
Із чого все почалося
4 червня в Москві відбулася Премія Муз-ТВ. Поява Філіпа Кіркорова з блогером Давидом Манукяном на червоній доріжці викликала особливий резонанс. Чоловіки приїхали в кабріолеті у весільних костюмах. Усі їхні дії супроводжували напівроздягнені хлопці спортивної статури.
Продюсера Лободи обурила така неоднозначна поява зірок, тому вона вирішила не мовчати.
– Паноптикум у чистому вигляді. Раніше на Кавказі таких розчленовували на шашлики, – написала Крапівіна під одним із фото Кіркорова з Манукяном.
Також Нателла підбила короткі підсумки премії Муз-ТВ 2021 і заявила, що шоу-бізнес вже не той.
– Шоу-бізнес дедалі більше нагадує цирк потвор. Виняток – кілька артистів… У мене найкрутіший артист, який зробив номер, до якого всьому шоу-бізнесу, як Роскосмосу до Ілона Маска, – написала Нателла.
Згодом продюсер сказала, що на премії більше не ходитиме, оскільки не любить, коли їй соромно за інших.
Відповідь Філіпа Кіркорова
У своєму Instagram Філіп розмістив гнівне відео, в якому пройшовся не тільки по Крапівіній, а й по її артисту — Світлані Лободі, звинувативши її в плагіаті номера на премії.
– Дехто уявив собі, що він уже в космосі, але за звичкою плаває в невагомості своїх фекалій… Може, на щастя, що багатьом артистам далеко до вас? Так чесно красти номери та плагіатити їх. Дівчата, там, де ви вчилися, я викладав. У вас так багато агресії, жовчі й отрути, – сказав Кіркоров.
Також він наголосив, що не очікував такого від команди, яка представляє прогресивну артистку.
– Ох, як вам усім відгукнеться. Закон бумеранга ніхто не скасовував. Нателло Крапівіна, ти людина подвійних стандартів, і ти втрачаєш хватку, — звернувся Філіп до продюсера.
Також артист звинуватив Крапівіну в дискримінації, гомофобії, трансфобії, назвавши її минулим століттям.
– Розчленувати мене на шашлики? Образи та погрози в соцмережах. Нателло, тобі явно потрібна людина, яка звірятиме твої пости з етичним кодексом. Бо є грішки, – сказав Кіркоров.
Співак наголосив, що завжди жорстко виступатиме проти будь-якої дискримінації людини і з будь-яким підгрунтям цього.
– Ви все ще повзаєте, як гусениці, та лише доля вирішить, розчавлять вас або з вас вийде метелик. Бажаю, щоб у вас оселилося кохання, – підсумував Філіп.
Також артист не тільки на словах звинуватив Лободу в плагіаті номера на премії Муз-ТВ, а й привів цьому докази, прикріпивши фото та відео американської співачки Бейонсе.
– Потрібно завжди залишатися людиною. Ніхто не має права так висловлюватися, ображати та відправляти інших людей, щоб їх порізали на шашлики! Шкода, що є люди, які підтримують це жорстке цькування. Сподіваюся, що після цього посту всі зрозуміють, що це не нормально, — прокоментував пост Кіркорова Манукян.
Розрив Крапівіної з Лободою
Після такого гнівного посту Філіпа Кіркорова стало відомо, що Нателла Крапівіна йде від Лободи.
– Все нескінченне кінець свій знаходить. Із сьогоднішнього дня (Ред. – 8 червня) я більше не продюсер Світлани Лободи і не хочу мати навіть найменшої причетності до шоу-бізнесу, – сказала Крапівіна.
Світлана Лобода відреагувала на заяву Крапівіної про розрив співпраці стримано – вона просто розмістила допис Крапівіної у сторіз.
Реакція зірок
Деяких із зірок шокувало те, що Нателла й Світлана розривають свій договір.
Підтримали продюсера співачка Наташа Корольова, виконавці Андрій Грізлі, Ігор Синяк, Сабір Ахмедов, телеведуча Ксенія Собчак і головний редактор Esquire Сергій Мінаєв.
Вранці Крапівіна закрила свою сторінку в Instagram, але через деякий час відкрила її знову. В описі профілю більше немає згадки про співпрацю з Лободою.
Фото: Нателла Крапівіна, Філіп Кіркоров