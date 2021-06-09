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Каріна Зуєва |

Померла Лібуше Шафранкова – зірка фільму Три горішки для Попелюшки

Померла Лібуше Шафранкова – зірка фільму Три горішки для Попелюшки

Померла чеська акторка Лібуше Шафранкова. Їй було 68 років.

У 2014 році Лібуше поставили страшний діагноз – рак легенів. Саме тоді вона припинила зніматися в кінострічках.

Акторка знялася в багатьох картинах, але широку популярність вона отримала після гри в кіноказці Три горішки для Попелюшки.

Померла Тетяна Проценко

На 54-му році життя померла Тетяна Проценко, яка прославилася завдяки ролі Мальвіни в кіноказці Пригоди Буратіно.

Відомо, що в 2018 році в неї діагностували рак.

Джерело: CNN Prima NEWS

Фото: скрін із фільму Три горішки для Попелюшки

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