Померла чеська акторка Лібуше Шафранкова. Їй було 68 років.

У 2014 році Лібуше поставили страшний діагноз – рак легенів. Саме тоді вона припинила зніматися в кінострічках.

Акторка знялася в багатьох картинах, але широку популярність вона отримала після гри в кіноказці Три горішки для Попелюшки.

Померла Тетяна Проценко

На 54-му році життя померла Тетяна Проценко, яка прославилася завдяки ролі Мальвіни в кіноказці Пригоди Буратіно.

Відомо, що в 2018 році в неї діагностували рак.

Джерело: CNN Prima NEWS

Фото: скрін із фільму Три горішки для Попелюшки