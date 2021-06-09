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Валентина Чорна |

Що ще потрібно для щастя? Романтичне фото Богдан і Заливака з Бодрума

Холостяк 11 Богдан Заливако

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 11 Михайло Заливако і його обраниця Анна Богдан поділилася спільними фото з відпочинку.

На особистих сторінках в Instagram закохані оприлюднили кадри, на яких позують у Туреччині.

Михайло зізнався, що завдяки Анні він постійно посміхається.

– Якщо вічно думати про сумні речі, то ніхто на світі не матиме права сміятися. Завдяки тобі, у мене посмішка до вух нон-стоп. Я не думав, що на відпочинку може бути так весело і легко, – зворушливо написав Заливако.

Анна Богдан також оприлюднила схоже фото та написала, що їй для щастя більше нічого не потрібно.

– А що ще потрібно для щастя? Прекрасне місце. Тепле море. Чарівна сукня. І ти поруч, – написала Аня.

Богдан і Заливако про життя після Холостяка

В ексклюзивному інтерв’ю Анна Богдан і Михайло Заливако розповіли про життя після Холостяка та поділилися своїм секретом міцних стосунків.

Закохані зізналися, що почали жити разом через три дні після закінчення проекту. За цей час вони жодного разу не сварилися. Михайло Заливако впевнений, що найголовніше в стосунках – це вміння розмовляти один з одним.

Фото: Анна Богдан

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