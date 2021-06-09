Українська співачка Джамала оприлюднила відверті фото, на яких позує топлес.

На особистій сторінці в Instagram зірка поділилася серією світлин без спідньої білизни. У кадрі Джамала прикрилася піджаком та постала спиною до камери.

– Стає спекотно, – лаконічно підписала знімки Джамала.

Шанувальники співачки зазначили, що вона має дуже гарний вигляд.

Красуня.

З кожним роком Джамала показує все більше сексу та сексуальної енергії.

Краса, вона скрізь і всюди. Обожнюю все, що творить ця талановита молода артистка, – пишуть підписники.

Джамала розповіла, як їй вдалося схуднути

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Джамала розповіла, як їй вдалося схуднути і якої дієти вона дотримувалася.

Співачка зізналася, що дуже важливо повноцінно харчуватися та не голодувати. Коли зірка відчувала, що хоче їсти, то брала з собою жменю горішків. Джамала полюбляє борошняні вироби та солодке, тому в цьому їй доводиться себе обмежувати.

Фото: Джамала