Українська співачка Оля Полякова опублікувала відео, на якому видно її заміський будинок. Особняк артистки знаходиться під Києвом.

У відео добре помітно веранду виконавиці з панорамними вікнами, каміном і великим столом. Також світлу мармурову підлогу, білі та плетені дивани.

Крім усього іншого, з веранди відкривається вид на Дніпро та власний пірс, біля якого стоїть човен.

У ролику артистка показала, як проводить час із родиною, а також свого гостя – співака Олега Винника.

Ремонт у будинку Полякової закінчився на початку 2021 року.

Оля Полякова анонсувала новий кліп

У травні Оля Полякова анонсувала вихід нового кліпу. Відомо, що він присвячений перехідному віку жінки та був створений за допомогою технології motion control.

Режисером став Любомир Левицький, який зазначив, що нова робота артистки виявилася доволі технологічно складною.

Фото: Оля Полякова