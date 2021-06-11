Лесю Нікітюк зламали в Instagram – ПОДРОБИЦІ

Популярна українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк стала жертвою кібератак.

Хакери зламали її Instagram-сторінку, на яку підписано майже 4 млн людей.

Невідомі опублікували декілька постів з погрозами від імені Нікітюк, а також – особисте фото блогера, де вона позує в нижній білизні.

– На побачення підемо?,- підписали фото зловмисники.

Окрім того, на головне фото профілю хакери поставили зображення відомого українського журналіста Дмитра Гордона.

Також вони запропонували підписникам почитати Лесині листування. Зокрема, хакери опублікували скрін повідомлення Нікітюк з головним героєм романтичного реаліті Холостяк 11 Михайлом Заливакою.

Водночас підписники артистки стрімко почали обговорювати в коментарях під фото злам акаунта.

“Лесю зламали походу”, “О, боже. Що тепер буде”, “Заберіть у Рафіка Лесин телефон”, “Зачем такое делать? Господи, тот кто взломал с головой явно не дружит” – пишуть користувачі Instagram.

Російські кібератаки у США

Нещодавно російські хакери атакували найбільшого виробника м’яса у світі JBS. Зробили кіберзлочинці це за допомогою програм-вимагачів.

Так, злочинна діяльність заблокувала комп’ютерні системи компанії. Після чого шахраї почали вимагати викуп, щоб повернути доступ.

Джерело: Леся Нікітюк