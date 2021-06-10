Просуваєте моральних збоченців: Крапівіна записала відповідь Кіркорову

Нателла Крапівіна відповіла на гнівну промову Філіпа Кіркорова, якою він відреагував на її коментар щодо появи виконавця на червоній доріжці премії Муз-ТБ разом з блогером Давидом Манукяном.

За словами екс-продюсера української співачки Світлани Лободи, вона не вважає свої слова, через які і почався скандал – коректними.

При цьому Крапівіна підкреслила, що її висловлювання було спрямовано не проти геїв, а проти паразитів, яких Кіркоров наполегливо демонструє світу. Таким чином співак нібито просуває не гей-культуру, а моральних виродків та збоченців.

– Заради 15-секунд слави вони готові грати будь-яку роль: перетворитися на гомосексуала, репера, нареченого Бузової, або дружину Кіркорова. Ваш вчинок – це не камінг-аут і не привернення уваги до проблем ЛГБТ-спільноти й поготів, – заявила вона.

За словами екс-продюсера Лободи, Кіркоров намагався створити їй образ не толерантної гомофобки, навмисно перекрутивши її слова.

Крапівіна також зазначила, що після того, як спільна з Лободою композиція Цвет настроения синий відновила кар’єру співака – той наполегливо вмовляв українку на дует, але йому постійно відмовляли.

За словами продюсера, Лобода готова не тільки розкручувати молодих виконавців, а й допомагати у реанімувати кар’єри досвідчених співаків.

– Ви звинуватили нас в плагіаті. Хто? Король римейків з неочищеними правами? Це потужно, Філіпе. Більшість пісень з вашого репертуару – переспіви відомих композицій, за якими слідують гучні судові позови від авторів зі всьому світу.

Крапівіна також зазначила, що образ Кіркорова, який лупцював жінок, ображав журналістів та розсварився з більшою частиною російського шоу-бізнесу, небеспечний для майбутнього покоління.

Скандал між Крапівіною та Кіркоровим

4 червня в Москві відбулося вручення премії Муз-ТБ, куди Кіркоров та Манукян приїхали у весільних костюмах.

Крапівіна, побачивши це, написала в соціальній мережі Twitter, що таких людей на Кавказі раніше розчленовували, а також назвала подію цирком виродків.

У свою чергу Кіркоров виступив з гнівною одповіддю, в якій проїхався не лише по продюсеру, а й по її підопічній.