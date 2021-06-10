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Євгенія Шапоренко |

Штани не потрібні: Анна Седокова роздяглася на острові

Анна Седокова

Популярна співачка Анна Седокова показала розкішну фігуру в купальнику під час відпочинку в Греції.

Відвертий знімок співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На фото вона у роздільному купальнику власного дизайну, який вона реалізує під брендом La Story.

На знімку Седокова позує на тлі моря, спираючись на огорожу.

– Острівне життя. Штани не потрібні, – підписала знімок співачка.

Відомо, що Анна Седокова відпочиває в Греції на острові Міконос.

Слава Камінська знялася топлес на відпочинку

Українська співачка Слава Камінська поділилася відвертим знімком, на якому постала топлес.

Артистка поїхала на відпочинок до Туреччини та вже порадувала своїх шанувальників ефектним фото. На знімку Слава зображена на балконі номера на тлі міста Бодрум.

Фото: Анна Седокова

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