Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян знала про роман свого екс-чоловіка Каньє Веста з Іриною Шейк. За словами інсайдерів, вона не проти стосунків пари.

Відомо, що Кім Кардаш’ян досить добре ставиться до російської моделі Ірини Шейк.

Їй імпонує те, що Ірина не ділиться особистим з пресою, а також публічно не обговорює деталі свого розлучення з голлівудським актором Бредлі Купером.

– Кім знала, що Каньє та Ірина зустрічаються. Вона не проти цього, бо вона бачила, якою тихою і шанобливою була Ірина після розриву з Бредлі Купером. Кім не хотіла б, щоб її колишній чоловік був з кимось, хто збирається спілкуватися з пресою, – йдеться в US Magazine.

Роман Каньє Веста та Ірини Шейк

Нещодавно Каньє Веста помітили у компанії Ірини Шейк у Франції. Інсайдери стверджують, що вони таємно зустрічаються.

Проте Каньє Вест та Ірина Шейк поки публічно не підтверджували свої стосунки.

Джерело: US Magazine