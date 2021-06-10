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Валентина Чорна |

Закінчився термін заборони на в‘їзд: Баста може потрапити на територію України

Баста

Російський реп-виконавець Баста (Василь Вакуленко) зможе офіційно потрапити на територію України, оскільки вже закінчився термін заборони на в’їзд.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що СБУ керується власними нормативними документами, за якими вирішує, кому варто забороняти в’їзд на територію України.

– СБУ вирішила не пускати Моргенштерна. Але очевидно, якийсь термін сплив, і Баста може сюди заїхати, – сказав Ткаченко.

Міністр додав, що він не дуже добре ставиться до російських артистів, які приїжджають з концертами в Україну.

За його словами, вони заважають розвиватися українським виконавцям.

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Відомо, що у Басти 25 та 26 червня відбудуться два великі концерти в Києві.

Баста приїхав до Києва

На початку травня Баста вже приїжджав до Києва. Реп-виконавця помітили у столичному ресторані Мокко, що на Хрещатику.

Варто зазначити, що Баста виступав в анексованому Криму, в зв’язку з чим музикантові заборонили в’їзд в Україну 15 січня 2018 року.

Проте у вересні 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики виключило репера зі списку осіб, що представляють загрозу нацбезпеці України та яким, заборонений в’їзд на територію країни.

Фото: Василь Вакуленко

Джерело: 24 канал

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