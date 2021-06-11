Українська співачка Анастасія Приходько зізналася, що раніше хотіла змінити стать. Причиною було те, що зірка вважала себе некрасивою, та навіть потворною.

Про це Анастасія розповіла на особистій сторінці в Instagram. Вона поділилася 13 маловідомими фактами про себе. А підписники мали визначити, які три історії є неправдою.

З’ясувалося, що у 16 років Приходько побили троє хлопців, внаслідок чого вона опинилася у психлікарні зі струсом.

За словами Насті, у 18-річному віці вона пішла з дому і ночувала у підвалі свого будинку. А татуюваннями на кистях рук зірка приховує шрами від порізів.

– У мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і виробило гостре відчуття справедливості. Я не люблю, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Але, повірте, я точно це вмію робити і більше ніколи не дам себе образити, – написала Приходько.

Приходько про пластику та уколи краси

Раніше Анастасія Приходько зізналася, що не робила пластичні операції та уколи краси.

Зірка обирає природність та “справжнє дорослішання”, хоча вона не проти різноманітних процедур, косметологів та догляду за собою. За словами Насті, вона подобається собі у будь-якому вигляді.

Фото: Анастасія Приходько