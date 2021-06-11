Брітні Спірс поділилася WTF-історією, але людей жахнув її манікюр

Популярна співачка Брітні Спірс опублікувала в мережі кумедну історію зі свого життя. Однак шанувальники проігнорували слова артистки, бо зосередили свою увагу на манікюрі Брітні.

Виконавиця опублікувала фото малюнка в своєму Instagram, розповівши про те, як намалювала його, і про WTF-моменти.

– Завжди приємно переживати ці чортові моменти. І якщо вам пощастить, то деякі з цих WTF-моментів можуть бути чудесами. Пару тижнів тому я намалювала цей малюнок дівчини зі змією та запитала свою подругу, що це означає. А вона запитала, чи є там джунглі, в пошуках яких я перебуваю! Що ж, тепер я зрозуміла. Минулого тижня я одягла костюм змії! Отже, у мене був той дивний момент сьогодні вранці, коли я побачила свій малюнок, і це було досить кумедно. Як я це зробила, – підписала Брітні знімок малюнка.

Що писали користувачі мережі:

Як мені її шкода

Мила, що з твоїми нігтями

Ці нігті, пост, малюнок… все це дуже страшно

Пікассо вийшов з чату

Сподіваюся, що це не її руки

Брітні Спірс прокоментувала фільм про себе

Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала фільм Framing Britney Spears про своє особисте життя.

Брітні зізналася, що дивилася не весь фільм, а лише його частину. Співачку занепокоїло те, в якому світлі її там представили. Спірс зазначила, що після перегляду вона плакала два тижні.