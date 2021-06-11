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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Євгенія Шапоренко |

Брітні Спірс поділилася WTF-історією, але людей жахнув її манікюр

Бритни Спирс

Популярна співачка Брітні Спірс опублікувала в мережі кумедну історію зі свого життя. Однак шанувальники проігнорували слова артистки, бо зосередили свою увагу на манікюрі Брітні.

Виконавиця опублікувала фото малюнка в своєму Instagram, розповівши про те, як намалювала його, і про WTF-моменти.

– Завжди приємно переживати ці чортові моменти. І якщо вам пощастить, то деякі з цих WTF-моментів можуть бути чудесами. Пару тижнів тому я намалювала цей малюнок дівчини зі змією та запитала свою подругу, що це означає. А вона запитала, чи є там джунглі, в пошуках яких я перебуваю! Що ж, тепер я зрозуміла. Минулого тижня я одягла костюм змії! Отже, у мене був той дивний момент сьогодні вранці, коли я побачила свій малюнок, і це було досить кумедно. Як я це зробила, – підписала Брітні знімок малюнка.

Що писали користувачі мережі:

  • Як мені її шкода
  • Мила, що з твоїми нігтями
  • Ці нігті, пост, малюнок… все це дуже страшно
  • Пікассо вийшов з чату
  • Сподіваюся, що це не її руки

Брітні Спірс прокоментувала фільм про себе

Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала фільм Framing Britney Spears про своє особисте життя.

Брітні зізналася, що дивилася не весь фільм, а лише його частину. Співачку занепокоїло те, в якому світлі її там представили. Спірс зазначила, що після перегляду вона плакала два тижні.

Фото: Depositphotos

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