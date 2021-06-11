Брітні Спірс поділилася WTF-історією, але людей жахнув її манікюр

Популярна співачка Брітні Спірс опублікувала в мережі кумедну історію зі свого життя. Однак шанувальники проігнорували слова артистки, бо зосередили свою увагу на манікюрі Брітні.
Виконавиця опублікувала фото малюнка в своєму Instagram, розповівши про те, як намалювала його, і про WTF-моменти.
– Завжди приємно переживати ці чортові моменти. І якщо вам пощастить, то деякі з цих WTF-моментів можуть бути чудесами. Пару тижнів тому я намалювала цей малюнок дівчини зі змією та запитала свою подругу, що це означає. А вона запитала, чи є там джунглі, в пошуках яких я перебуваю! Що ж, тепер я зрозуміла. Минулого тижня я одягла костюм змії! Отже, у мене був той дивний момент сьогодні вранці, коли я побачила свій малюнок, і це було досить кумедно. Як я це зробила, – підписала Брітні знімок малюнка.
Що писали користувачі мережі:
- Як мені її шкода
- Мила, що з твоїми нігтями
- Ці нігті, пост, малюнок… все це дуже страшно
- Пікассо вийшов з чату
- Сподіваюся, що це не її руки
Брітні Спірс прокоментувала фільм про себе
Американська співачка Брітні Спірс прокоментувала фільм Framing Britney Spears про своє особисте життя.
Брітні зізналася, що дивилася не весь фільм, а лише його частину. Співачку занепокоїло те, в якому світлі її там представили. Спірс зазначила, що після перегляду вона плакала два тижні.