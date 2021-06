Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян зізналася, що почувалася самотньою у шлюбі з реп-виконавцем Каньє Вестом. За її словами, це і стало причиною розлучення пари.

У фінальному епізоді свого реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians зірка пояснила, що їй не потрібен чоловік, який постійно переїжджає зі штату в штат.



Також Кардаш’ян зазначила, що у стосунках з екс-чоловіком їй не вистачало милих моментів на кшталт перегляду улюбленого шоу або спільних занять спортом.

– Я завжди думала, що все нормально. Зі мною можуть бути тільки діти, а мій чоловік переїжджає зі штату в штат. Я просто підтримувала його в цьому, і мене все влаштовувало. А потім, коли мені виповнилося 40, я зрозуміла, що мені не потрібен чоловік, який живе далеко, – сказала Кім.

Кардаш’ян навіть звернулася до психотерапевта для того, щоб зрозуміти в якому напрямку їй варто рухатися далі.

Реакція Кім Кардаш’ян на роман Каньє Веста

Днями стало відомо, що Кім Кардаш’ян схвалює роман Каньє Веста з російською моделлю Іриною Шейк.

За словами інсайдерів, вона не проти стосунків пари. Тим більше, Кім Кардаш’ян досить добре ставиться до Ірини Шейк.

Фото: Кім Кардаш’ян