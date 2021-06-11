Переможниця 11 сезону романтичного реаліті Холостяк на СТБ Анна Богдан в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як змінилися стосунки з Михайлом Заливаком після проекту та власні сумніви в фіналі.

Обраниця Холостяка зізнається, вранці вони з Михайлом готують разом сніданок, а після кожен їде у своїх робочих справах.

– Увечері ми зустрічаємося та йдемо вечеряти в ресторан, проводимо час з друзями або їдемо готувати додому. Також ми вже, нарешті, ходили в кіно не ховаючись, – наголосила Анна.

Після закінчення проекту закохані ще не їздили до батьків Заливака, проте незабаром планують виправити це та відвідати Харків. Особисто Анна поки не підтримує зв’язок із Мішиною мамою, проте вони завжди передають одна одній привіт.

Анна зізнається: поза проектом Заливако став ще романтичнішим.

– Міша дуже ніжний. Квіти вдома є постійно, вази не припадають пилом. Я оточена турботою та увагою, – додає дівчина.

Анна згадує, що перед фіналом Холостяка мала сумніви – дівчина хвилювалася, чи не зробить Заливако вибір на користь Юлі.

– Мені дуже хотілося, щоб він обрав мене, але я все одно хвилювалася. За тиждень до фіналу я погано спала, вранці прокидалася з почуттям тривоги. 100% впевненості не було, але я знала, що Міша відчуває до мене, – сказала Богдан.

Анна каже, що на проекті не тільки завоювала серце Холостяка та знайшла своє кохання, а й познайомилася з величезною кількістю цікавих людей.

– Мені було дуже цікаво. Всі дівчата різні, телефонів ні в кого немає, тому у вільний час ми всі спілкувалися. Після фіналу я дуже сумувала за знімальною командою, оскільки звикла до них, – розповіла Богдан.

Після проекту обраниця Заливака продовжила спілкуватися з іншими учасницями, зокрема з Юлею Карнаух, Джесікою Чегі та Катею Жук. Богдан зізнається, що спочатку відчувала дискомфорт, оскільки вони всі симпатизували одному чоловікові.

– Спочатку було трохи незручно, але дівчата мене запевнили, що все гаразд. Тому цю тему ми навіть не зачіпаємо, – сказала Анна.

Дівчина не забігає наперед з планами.

– Не хочеться забігати наперед. Ми насолоджуємося одне одним. Як буде далі – покаже життя, – наголосила Богдан.

Незабаром пара організовує тур і відправляється в Каппадокію, куди з ними можуть поїхати всі охочі.

Анна зізналася, ідея з’явилася в неї задовго до пандемії коронавірусу, проте карантин зруйнував усі плани.

– З нами може поїхати абсолютно кожен охочий, ми не відмовляємо нікому, – зазначила Богдан.

На пропозицію пари вже відгукнулося багато людей, тож єдине, за що нині хвилюється Анна, – щоб місця в готелі вистачило всім.

– У Каппадокії готелі не такі великі, як, наприклад, у Мармарисі або Фетхіє. Тому я переживаю за те, що не всім вистачить місця, але тоді будемо бронювати кілька найближчих, – зазначила Богдан.

Наступною країною для такого туру може стати Греція.

Богдан і Заливако про перші дні спільного життя

Михайло Заливако та Анна Богдан розповіли про перші спільні дні після того, як почали жити разом. Заради коханої головний герой Холостяк 11 переїхав до Києва з Харкова.

За словами Анни, вона не очікувала, що вони з’їдуться через декілька днів після завершення проекту. Більше про життя Анни Богдан та Михайла Заливако, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Анна Богдан