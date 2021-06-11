Не витримала наркоз: зірка TikTok мавпа Джордж померла під час відвідин стоматолога

У США померла відома у соцмережі TikTok мавпа на прізвисько Джордж. Смерть тварини настала під час відвідин стоматолога.

Мавпочка проходила плановий огляд у стоматолога, проте не витримала наркоз.

Останні 10 років Джордж жив зі своєю господинею в Техасі.

– У нас жахливі новини. Джордж ходив до ветеринара для огляду зубів. Під час цього виникли ускладнення через наркоз. Джордж був світлим, коли все навколо здавалося темним. І він був нагадуванням про любов, яка існує. Хоча веселе життя Джорджа закінчилося, його дух надії та любові продовжує жити. Ми любимо тебе, Джордже, – заявив господар.

Джордж – відомий блогер у TikTok, де у нього було близько 17 млн підписників.

Марк Цукерберг завів козлів

Засновник Facebook Марк Цукерберг обзавівся козлами і вже встиг дати їм імена.

Назвати він їх вирішив Максом та Біткоїном.

Фото: Georgie Boy