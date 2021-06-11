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Каріна Зуєва |

Порноакторка з Холостяка показала фігуру після ліпосакції

Порноакторка з Холостяка показала фігуру після ліпосакції

Порноакторка з Холостяка 11 Анастасія Распутіна зробила ліпосакцію та ліпомоделювання. Дівчина показала, як її фігура виглядає після операції.

Анастасія розповіла, що після того, як вона перехворіла на Covid-19, то набрала чотири кілограми. Протягом місяця їй не можна було займатися спортом, тому вона пішла на такий крок.

– Я вирішила собі зробити ліпосакцію та ліпомоделювання. Вже минуло сім днів після операції, мої сідниці загоїлись і я хочу їх показувати, тому що в мене тонка талія та гарна попа, – сказала Распутіна.

Дівчина наголосила, що нині вона знаходиться в гармонії зі своїм тілом.

Також Анастасія прикріпила фото, на якому похвалилася результатами операції.

На знімку вона стоїть спиною повністю оголена. Її боки та сідниці покриті синцями.

Анастасія Распутіна з Холостяка 11 зробила ліпосакцію

Анастасія Распутіна розповіла про наркотики

Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анастасія Распутіна зізналася, що пробувала наркотики. На той момент дівчині було 15 років.

За словами Анастасії, вона потрапила в погану компанію, де всі зловживали забороненими речовинами. Згодом вона навіть продавала наркотики іншим підліткам. Вживати наркотичні речовини Распутіна перестала тоді, коли дізналася про вагітність.

Фото: Анастасія Распутіна

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