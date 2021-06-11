Анастасія Распутіна з Холостяка 11 зробила ліпосакцію

Порноакторка з Холостяка 11 Анастасія Распутіна зробила ліпосакцію та ліпомоделювання. Дівчина показала, як її фігура виглядає після операції.

Анастасія розповіла, що після того, як вона перехворіла на Covid-19, то набрала чотири кілограми. Протягом місяця їй не можна було займатися спортом, тому вона пішла на такий крок.

– Я вирішила собі зробити ліпосакцію та ліпомоделювання. Вже минуло сім днів після операції, мої сідниці загоїлись і я хочу їх показувати, тому що в мене тонка талія та гарна попа, – сказала Распутіна.

Дівчина наголосила, що нині вона знаходиться в гармонії зі своїм тілом.

Також Анастасія прикріпила фото, на якому похвалилася результатами операції.

На знімку вона стоїть спиною повністю оголена. Її боки та сідниці покриті синцями.

Анастасія Распутіна розповіла про наркотики

Учасниця романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Анастасія Распутіна зізналася, що пробувала наркотики. На той момент дівчині було 15 років.

За словами Анастасії, вона потрапила в погану компанію, де всі зловживали забороненими речовинами. Згодом вона навіть продавала наркотики іншим підліткам. Вживати наркотичні речовини Распутіна перестала тоді, коли дізналася про вагітність.

Фото: Анастасія Распутіна