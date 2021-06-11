Віра Брежнєва прокоментувала скандал довкола Костянтина Меладзе

Співачка Віра Брежнєва вперше прокоментувала скандал довкола її чоловіка, композитора Костянтина Меладзе.

У своєму Instagram Брежнєва анонсувала вихід пісні Розовый дым, але не всі підписники залишили коментарі по темі. Деякі з них згадали про скандал з Костянтином Меладзе, який розпочався після заяви Ані Лорак.

– Після ситуації з Ані Лорак по-іншому вже дивлюся на цю сімейку, – написала одна з підписниць.

Брежнєва не стала мовчати та відповіла дівчині, що краще б вона по-іншому подивилася на свою родину.

– Однотипна Віра, однотипні пісні. Меладзе здувся з однією жінкою. У нього натхнення було більше, коли в нього їх було кілька. ВІА Гра тому підтвердження, – пише інша підписниця.

– Може ви свої роздуми в свій щоденник запишіть? І потім проаналізуєте з психіатром. Тому що у вас роботи над собою – нескінченність. А ви в чужі стосунки лізете. Це діагноз, – відповіла Брежнєва.

Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим

Наприкінці квітня Ані Лорак розповіла, чому припинила працювати з Костянтином Меладзе. Виконавиця зізналася, що ті умови роботи, які пропонував продюсер, її не влаштували. Також вона сказала, що не буде говорити про що саме йде мова, проте наголосила, що це особисте.

Після заяви Ані Лорак її підтримали деякі співачки та звинуватили Меладзе в домаганнях. Однак сама Лорак спростувала свою заяву, сказавши, що її слова не правильно зрозуміли.

Фото: Віра Брежнєва