Суддя кулінарного шоу Мастер Шеф Єлизавета Глинська виходить заміж. Радісною новиною зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram.

Ліза оприлюднила фото, на якому показала свою обручку на тлі Атлантичного океану. Пропозицію руки і серця їй зробили на відпочинку в Домінікані.

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Обранцем Єлизавети Глинської став Максим Большаков.

– Як думаєте, що я відповіла? – підписала кадр Єлизавета.

Що відомо про Єлизавету Глинську

У 2012 році Єлизавета Глинська стала переможницею другого сезону Мастер Шеф, а також отримала можливість пройти базовий курс кулінарії в паризькій школі Le Cordon Bleu.

Згодом вона заснувала свою кондитерську школу GL, а у 2016 році стала лауреатом чемпіонату світу з кондитерського мистецтва Mondial des arts sucres у Парижі.

Зараз Ліза активно веде свій YouTube-канал, де ділиться з підписниками різними рецептами. Про особисте життя зірка публічно розповідати не любить.

Фото: Єлизавета Глинська