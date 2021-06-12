Королева Британії присвятила у лицарі розробників вакцини AstraZeneca

Королева Великої Британії Єлизавета II присвятила у лицарі науковців, які брали участь в розробці вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.

Зокрема, лицарський титул отримав професор педіатричних інфекцій Оксфордського університету Ендрю Поллард.

Також орден Британської імперії отримали виробничий експерт Керівного комітету цільової групи з вакцин Ян Маккубін та директор з глобальної стратегії постачання в AstraZeneca Марк Проктор.

Водночас королева Британії відзначила двох жінок званням кавалерійської дами. Серед них Кейт Бінгем – глава робочої групи з вакцин від коронавірусу та Сара Гілберт – професор вакцинології в Інституті Дженнера. Всього різними нагородами відзначили 1 129 осіб.

Благословення Єлизавети II

Принц Гаррі просив благословення у королеви Великої Британії Єлизавети II для того, щоб назвати свою новонароджену дочку на її честь.

Лілібет – це сімейне прізвисько королеви Британії – її так називають найближчі члени родини. Крім цього, Єлизавета II залишила на труні свого чоловіка, принца Філіпа, записку, яку підписала цим прізвиськом.

Джерело: прес-служба Сполученого Королівства