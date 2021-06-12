Український музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук повідомив, що розлучається із дружиною – стилісткою Лялею Фонарьовою.

Що саме стало причиною розриву, він не повідомив, лише додав у своєму дописі в соцмережах, що це залишиться особистою справою двох.

Я дуже рідко пишу про особисте, але цей пост саме такий. Пишу його, перш за все, для того, щоб убезпечити свою родину, близьких та друзів від зайвих запитань та незручностей. Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись, – написав музикант.

Також Вакарчук додав, що вони із Лялею завжди були і залишаться близькими людьми.

Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все. Життя продовжується, – написав співак.

Він попросив утриматися від додаткових запитань та дискусій з цього приводу.

Сподіваюсь на ваше розуміння і такт. Все буде добре, – закінчив свій допис співак.

У Святослава Вакарчука та Лялі Фонарьової є донька Діана від попереднього шлюбу Лялі, з якою у Святослава склалось чудові стосунки. Наразі Діана працює у команді Вакарчука.

Раніше лідер гурту Океан Ельзи пояснив, чому зупинив свою політичну діяльність та зізнався, що більшу частину карантину він провів у студії.