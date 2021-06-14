Народний артист України, відомий хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня у віці 91 рік.

Про це повідомив син артиста Грег. Де конкретно помер Чапкіс не повідомляється.

Спочивай з миром, тату, – написав Грег.

Сотні користувачів соцмереж висловлюють глибокі співчуття родині хореографа.

Ким був Григорій Чапкіс

У свої 90 років Григорій Чапкіс по праву вважався одним із найкращих хореографів України.

Його рідна мова – румунська, а під час світових гастролей Григорій мав честь особисто поспілкуватися із Сальвадорем Далі, Фіделем Кастро та навіть Мао Дзедуном.

Танцювальну кар’єру молодий Григорій Чапкіс розпочав ще після Другої світової війни. Перебуваючи у складі пісенно-танцювального ансамблю Трудові резерви у 1945 році він виступав перед Йосипом Сталіним.

Протягом тривалої кар’єри Григорій Чапкіс завоював десятки нагород, а в лютому 2010 року отримав звання Народного артиста України.

Довгий час він працював у театрах, зокрема і з відомим львівським режисером Гнатом Юрою. Також був професором кафедри хореографії Інституту мистецтв столичного університету імені Бориса Грінченка.

Окрім цього, хореограф вдало поєднував танці із благодійністю. Григорій Чапкіс був одним із перших, хто почав проводити благодійні бали в Україні.