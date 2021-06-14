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Валентина Чорна |

Били навіть праскою: Олена-Христина Лебідь розповіла про насильство в сім‘ї

олена-христина лебідь

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь зізналася, що все життя відчувала себе неулюбленою дитиною, а також піддавалася фізичному насильству.

В інтерв’ю програмі Предметка Олена-Христина Лебідь розповіла, що батьки її били.

І попри те, що телеведуча була єдиною дитиною в сім’ї, вона ніколи не відчувала материнської любові.

– Я все дитинство була неулюбленою дитиною, і я ось це пронесла через все життя. Відсутність любові і теплоти. Мене просто так били. Всім підряд, навіть праскою було, – згадала телеведуча.

Олена-Христина впевнена, що саме такі ситуації зробили її сильною людиною. Тому вона вдячна батькам за своє виховання та важливі життєві цінності, які їй прищепили.

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Співачка Ніна Матвієнко ненавиділа своїх батьків в дитинстві. Причиною було те, що вони вбивали та їли домашню худобу.

Крім цього, артистка боялася батьків, оскільки вони змушували її робити те, що вона не хоче. Тому Матвієнко тікала від них та ховалася на кладовищі.

Фото: Олена-Христина Лебідь

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