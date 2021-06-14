Грег Чапкіс розповів про останні хвилини життя свого батька і назвав причину смерті Григорія Чапкіса.

В розмові з журналістами він підтвердив, що Григорій Чапкіс помер через вік. В лютому він відсвяткував своє 91-річчя.

Попри те, що легендарний український хореограф тримався досить добре, поважний вік був нелегким випробуванням.

– Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки, – сказав Грег Чапкіс.

Також син Григорія Чапкіса розповів, що в останні хвилини життя батька біля нього була Лілія, донька хореографа, а також дружина Міла.

Жодних подробиць щодо похорону Грег Чапкіс не повідомив.

Фото: Грег Чапкіс