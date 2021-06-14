Український хореограф Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя. Причиною смерті танцівника стала старість.

Але попри те, що за останній рік здоров’я Чапкіса сильно похитнулося, він залишався активним та життєрадісним до кінця своїх днів.

Професійну танцювальну кар’єру Григорій розпочав у 16-річному віці. У 1958 році він виступав в ансамблі Вірського.

На відео можна побачити, як Чапкіс виконує танець повзунець.

Повзунець – це український народний танець, який є досить складним у виконанні. Оскільки більшість танцювальних па виконують на зігнутих у колінах ногах з періодичним підстрибуванням.

У коментарях під відео користувачі в захваті від майстерності Григорія Чапкіса.

У нього по м’язях надтекуча рідина циркулює. Цей танцюрист – машина! Браво!

Так звані брейкдансери курять мовчки осторонь.

Така легкість, наче на стільчику сидить!

Проти всіх законів фізики, – пишуть в коментарях.

І попри те, що відео завантажено на YouTube дуже давно, люди досі дивляться його та захоплюються Григорієм Чапкісом.

Реакція Зеленського на смерть Чапкіса

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть Григорія Чапкіса та зазначив, що ніколи не забуде його внесок в історію українського танцю.

За словами Зеленського, Чапкіс був людиною з незламним характером та сильною енергетикою. А танець був для нього не роботою, а життям.

Фото: Григорій Чапкіс