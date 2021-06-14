13 червня помер відомий український хореограф Григорій Чапкіс. Він прожив 91 рік і запам’ятався своєю любов’ю до танців, оптимізмом та енергійністю.

Як українські зірки відреагували на смерть Григорія Чапкіса – дивіться на Фактах ICTV.

Володимир Завадюк

Продюсер шоу Танці з зірками Володимир Завадюк оприлюднив спільне фото з Григорієм Чапкісом та висловив вдячність світові за те, що зміг доторкнутися до величини особистості й таланту цієї людини.

– Ви часто говорили мені, що робота тримає вас в тонусі й мотивує жити. А жити ви вміли краще нас, 30-річних. Дякую за приклад. За божевільну любов до танцю. За невпинну віру в талант інших. Спасибі, що несли культуру, традиції, свято. І вибачте, що особисто не попрощався з вами в лікарні. Хоча, думаю, ви б хотіли, щоб я запам’ятав вас у білому фраку, як у крайньому ефірі, – написав Володимир.

Крім цього, продюсер висловив співчуття синові хореографа та зазначив, що Григорій ним дуже пишався.

Юрій Горбунов

Також пам’ять хореографа вшанував ведучий Юрій Горбунов. Він зазначив, що Григорій є прикладом того, як потрібно любити життя та свою професію.

– Вічна пам’ять вам, Маестро! Важко без вас тепер уявити Танці з зірками! Великий приклад для всіх, як треба любити професію, свою справу і життя! – написав Юрій.

Андрій Джеджула

А телеведучий Андрій Джеджула згадав, що вперше познайомився з Григорієм Чапкісом 20 років тому.

– Пішла ціла епоха! Моє перше знайомство з Григорієм Чапкісом відбулося в 2000-2001 роках! Я тоді вів перші вечори танго! І, звичайно, балетмейстером був він – життєрадісний, повний енергії і сил, підтягнутий і стрункий! Спочивай з миром і очоль небесні танці, – написав телеведучий.

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська подякувала Григорію Чапкісу за спільний танець, а також зазначила, що навіть у 91 рік він залишався справжньою зіркою.

– Завжди на висоті. Я хочу, щоб Вас запам’ятали таким! Мій викладач в Академії мистецтв, мій суворий суддя, мій друг і мій партнер по школі танців! Яка ж це втрата для всіх нас. Ви були таким сильним, ясним, палаючим, – написала Могилевська.

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, що не може стримати сльози від цієї трагічної новини.

– Світла пам’ять, Григорію Миколайовичу. Ми будемо всі сумувати за Вами. Плачу, – написала Леся.

Юлія Саніна

Співачка та фронтвумен гурту The Hardkiss оприлюднила лаконічну сторіз та висловила свою повагу до Григорія Чапкіса.

Ксенія Горб

Хореограф Ксенія Горб також оприлюднила спільне фото з Григорієм Чапкісом та вшанувала його пам’ять.

– Здавалося, ви непереможний. У свій 91 рік ви так любили і поважали життя, танець, людей, – написала Ксенія.

Анжеліка Рудницька

Співачка Анжеліка Рудницька наголосила на тому, що Григорій Чапкіс був справжньою легендою.

– Ніколи не сидів без діла. Закоханий у свою професію до останнього подиху. Завжди серед людей. Завжди у гарному настрої. Завжди готовий до нових пригод. Чапкіс завжди обіймав жінок і не скупився на компліменти. Залюбки ділився своїми секретами довголіття. Він був прикладом любові до життя, людей, танців, – написала співачка.

Причина смерті Григорія Чапкіса

Хореограф Грег Чапкіс назвав причину смерті Григорія Чапкіса та розповів про останні хвилини життя свого батька. Він зазначив, що Григорій помер через свій поважний вік.

А в останні хвилини життя біля нього були донька Лілія та дружина Міла.

Фото: Наталія Могилевська, Леся Нікітюк