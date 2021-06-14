13 червня в Києві помер відомий хореограф, танцюрист і народний артист України Григорій Чапкіс. Його не стало 91-річному віці.

Факти ICTV розповідають про те, чим запам’ятався легендарний танцівник, а також про його кар’єру та життя.

Життя в Україні

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в місті Кишинев (Молдова). Після Другої світової війни він переїхав з родиною до Києва, де підпрацьовував будівельником на Хрещатику.

Згодом він став солістом ансамблю ім. П. Вірського, хореографом театру ім. І. Франка, заступником директора Театру драми і комедії та народним артистом України.

Також Чапкіс був танцмейстером Віденського балу та мав власну школу танцю.

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Сім’я Чапкіса

Хореограф був одружений чотири рази. З першою дружиною Людмилою він заручився у 28 років. Однак у 2006 році коханої не стало.

Другою дружиною Чапкіса стала його учениця Наталія. Проте вони швидко розійшлися через переїзд жінки до США.

У віці 60 років артист одружився з Аллою. Із жінкою Чапкіс прожив 20 років.

Уже у 2020 році 90-річний чоловік одружився вчетверте із 38-річною жінкою. Однак імені її він так і не назвав.

Чапкіс виховав двох дітей — дочку від першого шлюбу Лілію і сина від другого шлюбу Григорія.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Григорий Николаевич Чапкис (@gregory_chapkis)

Кар’єра танцівника

У віці п’яти років Чапкіс заробив перші гроші, танцюючи на вулиці.

У Києві 15-річний Чапкіс вступив до залізничного училища і записався до Ансамблю пісні і танцю товариства Трудові резерви.

У 1945 році у складі Ансамблю він виступив у Кремлі, де серед глядачів було все радянське керівництво на чолі з Йосипом Сталіним.

Серед артистів, які виконали в фіналі гопак, диктатору найбільше сподобався Григорій. Тож Сталін покликав його до себе, посадив на коліна і подарував наручний годинник.

Після цього, вже у 16-річного Чапкіса почалася сольна кар’єра.

Завдяки танцям Чапкісу вдалося познайомитись із такими відомими людьми, як Мао Цзедун, Хо Ши Мін, Фідель Кастро, Сальвадор Далі.

Найстарший суддя шоу Танці з зірками

У 2006 році 76-річний хореограф став найстаршим суддею шоу української версії танцювального проекту ВВС Strictly Come Dancing (Танці з зірками, – Ред.), і тим самим побив світовий рекорд.

У 2020 році Григорій вдруге очолив суддівську колегію в танцювальному шоу.

Хвороба артиста

Хореограф завжди активно тренувався, і це він демонстрував у соцмережах. А своє довголіття хореограф пояснював любов’ю до танців і активності.

У грудні 2020 року чоловіка із двостороннім запаленням легенів госпіталізували до лікарні. Звідти його виписали перед Новим роком.

Однак вже 6 січня 2021 року Чапкіс знову повернувся до медзакладу. Потім його перевезли до Феофанії, де він пробув до 12 січня.

9 лютого Чапкіс опинився в реанімації в одній із місцевий лікарень з ускладненнями після пневмонії.

Водночас тест на коронавірус виявлявся негативним.

Смерть Григорія Чапкіса

У неділю Григорій Чапкіс помер. Про це повідомив син артиста Грег.

Однак де конкретно помер артист, не повідомляється.

Водночас сотні користувачів соцмереж висловлюють глибокі співчуття родині хореографа.