Сьогодні в мережі можна знайти різних інфлуенсерів, блогерів і сторінки всілякої тематики. Напевно, в кожного є профіль або YouTube-канал, за яким він із задоволенням стежить. У наш час блогери – лідери думок. А від того, на кого ви підписані, залежить ваш творчий розвиток і світогляд.

Факти ICTV вирішили скласти добірку українських блогерів, за якими цікаво та корисно стежити.

Ніна – Україна

YouTube-канал Ніна – Україна веде дівчина, яка народилася та виросла в Києві, але вже понад 10 років проживає за кордоном. Наразі – США.

Її сторінка про любов до своєї батьківщини, про реакцію іноземців на Україну, наші пам’ятки, пісні, танці та культуру. Також є ролики, де Ніна розповідає про плюси та мінуси життя в Америці або як отримати візу.

YouTube-канал Ніна – Україна насамперед буде цікавий тим, хто є патріотом України або хоче переїхати жити до Америки.

У Ніни понад 85 тис. підписників, хоча свій канал вона почала вести тільки в 2020 році.

Anny cooking

Instagram-сторінка Anny cooking знахідка для тих, хто полюбляє смачно готувати. Тут ви знайдете не тільки банальні та звичні страви, а й оригінальні рецепти.

Анна знімає відео, в яких детально розповідає та показує, як готувати гратен з брокколі, пасту з фетою та томатами, шпинатний рулет із рибою тощо. До всього іншого, Anny cooking буде корисна і для тих, хто любить солодощі. У блогера безліч рецептів приготування різних пирогів, тортів і навіть шоколаду.

На Instagram-сторінці Anny cooking понад 26 тис. підписників.

Margarita Muradova

YouTube-канал Margarita Muradova для справжніх модниць і тих, хто цікавиться трендами. Якщо хочете грамотно поєднувати одяг і виглядати гарно, тоді вам точно сюди.

Маргарита знімає відео, в яких розповідає про актуальні речі в гардеробі або помилки в стилі. До всього іншого, канал не обмежується одним одягом, також Мурадова показує та детально розбирає трендові макіяжі, зачіски, ділиться корисними лайфхаками та бюджетними знахідками.

На YouTube-канал Margarita Muradova підписано понад 567 тис. користувачів.

Geek Journal

YouTube-канал Geek Journal знімає огляди українських і світових фільмів, серіалів і шоу. Якщо ви любитель подивитися телевізор і стежите за всіма новинками, які виходять на екрани, тоді ця сторінка точно вам сподобається.

Крім оглядів, Geek Journal також висвітлює актуальні новини з усього світу.

На YouTube-канал підписано понад 181 тис. фоловерів.

Віра Пасько

Instagram-акаунт Віри Пасько про подорожі Україною та світом. Незважаючи на карантин, дівчина продовжує відвідувати різні місця та ділитися ними зі своєю аудиторією.

На сторінці Віри можна знайти список цікавих локацій нашої країни, факти з життя на яхті, ідеальні місця для відпочинку тощо. Також Пасько розповідає історії з життя та подорожей.

На Instagram Віри Пасько підписано понад 104 тис. підписників.

День блогера

Сьогодні, 14 червня, відзначають міжнародний День блогера. Свято не є офіційним, але для багатьох користувачів соцмереж воно має важливе значення.

Професія блогера з кожним днем стає все більш популярною, а кількість людей, які починають вести свої сторінки в мережах, стрімко зростає. Привітання з Днем блогера – дивіться на Фактах ICTV.