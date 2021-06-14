Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть відомого українського хореографа Григорія Чапкіса.

Зеленський зазначив, що Чапкіс був людиною з незламним характером, сильною енергетикою та неймовірною жагою до життя.

Також президент додав, що ніколи не забуде школу Чапкіса та його внесок в історію українського танцю.

– Невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям. Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: Треба рухатися до останнього подиху. Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях, – написав Володимир Зеленський.

Реакція зірок на смерть Григорія Чапкіса

Григорій Чапкіс прожив 91 рік і запам’ятався своєю любов’ю до танців, оптимізмом та енергійністю.

Він був прикладом людини, яка обожнює життя та людей навколо. Саме тому багато зірок українського шоу-бізнесу публічно вшанували пам’ять Чапкіса.

Як зірки відреагували на смерть Григорія Чапкіса – дивіться на Фактах ICTV.