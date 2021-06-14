Український співак Сергій Бабкін здивував своїх шанувальників новим іміджем.
Артист поділився знімком, на якому постав з новою зачіскою. Тепер у Бабкіна коротка стрижка.
На фото виконавець позує сидячи у кріслі готелю в Бодрумі (Туреччина). На ньому чорна сорочка та широкі штани з принтом.
– Хочеш змінити життя – зміни життя. Стрижка тут ні до чого. Зміна стрижки – це лише зміна стрижки, – підписав Сергій знімок.
Шанувальники артиста оцінили його новий імідж і залишили позитивні коментарі під фото.
- Ви на фото шейх, як мінімум.
- Вау! Не впізнати.
- Чудово виглядаєте.
- Дуже личить.
- Образ чіпляє.
- Ви дуже брутальний.
- Зі стрижкою – красень. Зовсім інша справа. – Пишуть шанувальники Бабкіна.
Сергій Бабкін представив трек-сповідь
У березні Сергій Бабкін представив трек-сповідь Вона знає. Цей сингл він присвятив своїй дружині Сніжані Бабкіній після того, як вона розповіла про численні зради виконавця.
Співак зазначив, що ця пісня – це його душевна сповідь і історія про магічні стосунки.
Фото: Сергій Бабкін