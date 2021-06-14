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Каріна Зуєва |

Шейх, як мінімум: Сергій Бабкін здивував новим іміджем

Шейх, як мінімум: Сергій Бабкін здивував новим іміджем

Український співак Сергій Бабкін здивував своїх шанувальників новим іміджем.

Артист поділився знімком, на якому постав з новою зачіскою. Тепер у Бабкіна коротка стрижка.

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На фото виконавець позує сидячи у кріслі готелю в Бодрумі (Туреччина). На ньому чорна сорочка та широкі штани з принтом.

– Хочеш змінити життя – зміни життя. Стрижка тут ні до чого. Зміна стрижки – це лише зміна стрижки, – підписав Сергій знімок.

Шанувальники артиста оцінили його новий імідж і залишили позитивні коментарі під фото.

  • Ви на фото шейх, як мінімум.
  • Вау! Не впізнати.
  • Чудово виглядаєте.
  • Дуже личить.
  • Образ чіпляє.
  • Ви дуже брутальний.
  • Зі стрижкою – красень. Зовсім інша справа. – Пишуть шанувальники Бабкіна.

Сергій Бабкін представив трек-сповідь

У березні Сергій Бабкін представив трек-сповідь Вона знає. Цей сингл він присвятив своїй дружині Сніжані Бабкіній після того, як вона розповіла про численні зради виконавця.

Співак зазначив, що ця пісня – це його душевна сповідь і історія про магічні стосунки.

Фото: Сергій Бабкін

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