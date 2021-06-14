Український артист Андрій Данилко вперше прокоментував стан свого здоров’я. Також стало відомо, що співак часто відвідує оздоровчий центр Рута, який розташований в Конча-Заспі.

Медперсонал санаторію розповів, що артист у них – частий гість, і навіть має свій номер, в якому постійно зупиняється – 714.

Співробітники центру наголосили, що Данилко приймає всі ті самі процедури, що і звичайні відвідувачі. Він відновлює режим сну, проходить детокс процедури і набирається сил. Наприклад, сеанс гідромасажу артисту обходиться в 120 грн.

Попри зовнішній вигляд санаторію та його загальну атмосферу СРСР, він приваблює своїм розташуванням – сосновий ліс, річка та реліктові дуби-велетні.

Сам артист сказав, що почувається чудово й підтвердив, що проходить лікування в Руті.

– Вік, – жартівливо відповів Данилко на запитання про діагноз.

Юрій Нікітін про здоров’я Андрія Данилка

У квітні продюсер Юрій Нікітін розповів про проблеми Андрія Данилка зі здоров’ям. За словами Нікітіна, над станом артиста працюють не тільки українські лікарі, а й зарубіжні.

Менеджер Андрія спростував чутки про серйозну хворобу виконавця і сказав, що питання лише в режимі сну.

Фото: Вєрка Сердючка