Співачка Світлана Лобода вперше прокоментувала скандал, пов’язаний з її екс-продюсером Нателлою Крапівіною. Зірка також висловилася про припинення їхньої співпраці.

Лобода наголосила, що не схвалює коментар Крапівіної, яка та залишила стосовно Філіпа Кіркорова і Давида Манукяна. А також вважає, що подібна форма вираження емоцій неприпустима. При цьому вона залишає право робити помилки, визнавати їх і виправляти.

Світлана сказала, що знає Нателлу дуже добре, тому може припустити, що продюсер шкодує про те, що сталося. В свою чергу їй прикро, що Крапівіна вирішила піти з проекту, проте вона приймає її вибір.

– Наша співпраця протягом 11 років – це не те, що можна викинути з пам’яті та забути. Я вдячна Нателлі за все, що було за ці роки, і я хочу сказати, що вона була та залишається частиною моєї родини. І так буде завжди, – сказала Лобода.

Співачка також представила своїх концертних директорів і сказала, що продовжить свій творчий шлях без продюсера.

– У моєму житті продюсерів більше не буде, – підсумувала Світлана.

Подробиці скандалу Крапівіної з Кіркоровим

На початку червня в Москві відбулася музична премія Муз-ТВ, де продюсера Світлани Лободи Нателлу Крапівіну обурила неоднозначна поява Філіпа Кіркорова на червоній доріжці. Продюсер не стала мовчати та залишила коментар під одним із фото Кіркорова з Манукяном.

Висловлювання Нателли не сподобалося Філіпу та він опублікував гнівне відео, в якому пройшовся не тільки по продюсеру, а й по Лободі. Згодом Крапівіна повідомила, що перестає співпрацювати зі Світланою. Детальніше про скандал Крапівіної з Кіркоровим – читайте на Фактах ICTV.