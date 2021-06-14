Український блогер Софія Стужук спростувала чутки про роман з учасником шоу Холостячка Андрієм Шатирком.

За словами Софії, вони заздалегідь домовилися, що романтичних стосунків між ними не може бути.

Але попри це Стужук та Шатирко дуже близькі один з одним. Вони діляться секретами особистого життя та часто проводять разом час.

– Шансів обрати Андрія у мене не було, тому що ми із самого початку домовилися, що він не хоче зі мною стосунків. У нього інший типаж жінок. Хоча, в принципі, у мене також. Ми в статусі друзів/близьких людей, але не в партнерських стосунках. Така була домовленість, – написала Стужук.

Стосунки Стужук та Шатирка

У квітні Софія Стужук разом з Андрієм Шатирком та дітьми полетіла на півтора місяці у Лос-Анджелес. Як виявилося пізніше, спричинило подорож знімання проекту, назва якого поки невідома.

На запитання підписників про стосунки з Андрієм блогер відповідала, що всьому свій час. Крім цього, знаменитості часто публікували спільні фото та коментували дописи один одного.

Фото: Софія Стужук